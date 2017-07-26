Суд оправдал руководителя фирмы, обвиняемого в мошенничестве на сумму 800 тыс. манатов

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Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершилось судебное заседание по приговору владельцу центра отдыха "Алтун" в Сураханском районе и заместителю директора жилищно-строительного кооператива "Бади-Куба" Асифу Асадуллазаде.

Как сообщает Report, решение было зачитано на суде под председательством судьи Фаика Гасымова.

Согласно решению, апелляционная жалоба А. Асадуллазаде была удовлетворена. Решение суда первой инстанции было аннулировано. Суд вынес оправдательный приговор.

Отметим, что согласно обвинительному акту, А. Асадуллазаде предложил гражданам приобрести квартиры в стоящихся ЖСК домах. Он заключил договоры с покупателями. Однако здание построено не было, в общем были присвоены денежные средства 29 лиц. А. Асадуллазаде мошенническим путем присвоил 860 тыс. 90 манатов, продав 29 лицам 31 квартиру.

Бакинским судом по тяжким преступлениям он был осужден на 8 лет условно и выпущен на свободу в зале суда. Генпрокуратура подала апелляцию на приговор. Прокуратура требовала ареста А. Асадуллазаде.

На процессе в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Эмира Байрамова было оглашено решение по делу А. Асадуллазаде. По решению, требование Генпрокуратуры было частично удовлетворено. Суд назначил А. Асадуллазаде наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. Он был арестован в зале суда.

Не согласившись с приговором, Генпрокуратура подала кассационную жалобу, попросив ареста А. Асадуллазаде. Рассмотрев дело в Верховном суде, судьи ликвидировали решение в его отношении и направили дело на пересмотр в апелляционный суд.

В этот раз жалобу по деду А. Асадуллазаде рассмотрела коллегия под председательством судьи Гадима Бабаева. На процессе огласили решение по жалобе прокуратуры. По решению, приговор по статье 70 УК (условное наказание) был отменен. Решением суда А. Асадуллазаде был осужден на 1 год 6 месяцев лишения свободы. Ранее отбытый срок был учтен, и поэтому он был отпущен в зале суда.

Прокуратура подала кассационную жалобу. Решением Верховного суда приговор был аннулирован, дело направлено на пересмотр в апелляционный суд.

Отметим, что сын А. Асадуллазаде Тюркель 5 июня 2012 года около 15:00 перед зданием ЖСК "Бади-Куба" в поселке Ени Гюнешли открыл огонь из принадлежащего отцу охотничьего ружья, убив сотрудника ЖСК Самида Мамедова и ранив основателя и председателя жилищно-строительного кооператива Адалета Гамбарова. Причиной преступления стал имущественный конфликт между А. Асадуллазаде и А. Гамбаровым. После этого кровавого события в ЖСК были выявлены факты мошенничества на крупную сумму.

Бакинским судом по тяжким преступлениям Т. Асадуллазаде был приговорен к 15 годам тюремного заключения, несмотря на протесты и апелляции решение осталось в силе. Дело Т. Асадуллазаде было рассмотрено в Верховном суде, жалоба не была удовлетворена.

В деле А. Асадуллазаде на отдельное производство было принято преступление, совершенное председателем ЖСК "Шахбулаг" Насибом Алиевым и основателем ЖСК "Бади-Куба" Зауром Джаббаровым.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Н. Алиев был осужден на 13 лет, З. Джаббаров – на 9 лет лишения свободы.