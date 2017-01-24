Суд обнародовал решение в связи с помощником генерала Раиля Рзаева

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершилось судебное заседание по апелляционному протесту гособвинителя по решению об условно-досрочном освобождении помощника бывшего командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-лейтенанта Раиля Рзаева – Айдына Рафиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Вугара Мамедова было объявлено решение.

Согласно решению, постановление суда первой инстанции оставлено в силе, апелляционный протест прокурора был отклонен.

Напомним, что в Гарадагском районном суде рассмотрено заявление помощника бывшего командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-лейтенанта Раиля Рзаева – Айдына Рафиева об условно-досрочном освобождении. Суд удовлетворил заявление. Айдын Рафиев условно-досрочно освобожден от отбывания наказания. Не согласившись с решением суда, прокурор Рауф Аскеров подал апелляционный протест. На процессе в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Вугара Мамедова было вынесено решение о рассмотрении апелляционного протеста без проведения судебного следствия. Стороны подали кассационную жалобу на данное решение.

Отметим, что, согласно обвинительному акту, адъютант Р.Рзаева Анар Гашимов и помощник генерала Айдын Рафиев с сыном Анаром Рафиевым 11 февраля 2009 года сразу же после убийства Р.Рзаева незаконно проникли в его рабочий кабинет, откуда вынесли большое количество ювелирных украшений и лекарственных препаратов, DVD-диски, а также 200 тыс. евро из сейфа генерала.

В ноябре 2010 года решением Военного суда по тяжким преступлениям Айдын Рафиев был осужден на 9, Анар Рафиев - на 7 лет 6 месяцев, А.Гашимов - на 7 лет лишения свободы.

Напомним, что Р.Рзаев был застрелен 11 февраля 2009 года рядом со своим домом. Несмотря на то, что со дня убийства генерала прошло 7 лет, преступление так и не было раскрыто.