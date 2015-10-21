​Суд не удовлетворил жалобу "Азерсу"

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Завершился судебный процесс по рассмотрению апелляционной жалобы Открытого акционерного общества "Азерсу" против ОАО “Бакинская специализированная механизация - 7" (БСМ-7).

Как сообщает Report, жалоба ОАО "Азерсу" не была удовлетворена. Постановление осталось неизменным.

Отметим, что в этом году ОАО “Бакинская специализированная механизация - 7" подало иск против ОАО "Азерсу". Обратившееся в Бакинский административно-экономический суд №1 БСМ-7 выдвинуло требование о списании долга. Суд удовлетворил требование. Недовольное решением суда ОАО "Азерсу" подало апелляционную жалобу.

Напомним, что входящий в состав MEGA Holding БСМ-7 (Бакинское специализированное управление механизации №7) создано в октябре 2000 года. Основным направлением деятельности является оказание услуг по аренде строительной техники.

ОАО "Азерсу" - структура, которая обеспечивает потребителей питьевой водой в централизованном порядке и оказывает им канализационные услуги.