Суд не удовлетворил иск Naviqator Mobil Servises в отношении информагентства Report

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба по решению суда в отношении иска ООО Naviqator Mobil Servises в отношении информационного агентства Report.

Как сообщает Report, решение было зачитано на процессе под председательством судьи Гамида Гамидова.

Согласно решению, апелляционная жалоба ИА Report была удовлетворена, решение суда первой инстанции было ликвидировано. Суд отверг исковые требования ООО Naviqator Mobil Servises.

Отметим, что ООО Naviqator Mobil Servises обратился в Бакинский административно-экономический суд №2, выдвинув иск в связи с защитой делового престижа юридического лица и возмещением нанесенного урона. В обращении компания просит суд принять постановление о возложении на ответственное лицо опровержения на интернет-сайте www.report.az распространенной ИА Report бездоказательной информации об ООО Naviqator Mobil Servises, унижающей деловой престиж компании, а также возместить ответчиком в пользу истца материальный урон, понесенный в результате пятнания делового престижа компании.

Постановлением Бакинского административно-экономического суда №2 от 03.08.2016 иск ООО Naviqator Mobil Servises был частично удовлетворен. Суд вынес решение о возложении на ИА Report обязанности опровергнуть бездоказательные информации на интернет-сайте www.report.az, где она была распространена. Более того, принял решении о взыскании возмещения государственной пошлины в размере 10 манатов у ответчика ИА Report в пользу истца ООО Naviqator Mobil Servises. Часть иска о возмещении ответчиком возмещения за материальный урон, понесенный в результате пятнания делового престижа компании, была отвергнута.

Обе оставшиеся недовольными решением стороны подали апелляционные жалобы.

Представитель ИА Report Камандар Насибов отметил, что из представленного суду в апелляционной жалобе истца ООО Naviqator Mobil Servises ничего не имеет правового основания: "Инстанция апелляционного суда в ходе судебного процесса справедливо, всесторонне и полностью объективно рассмотрела спорные вопросы в названной апелляционной жалобе, а также нами были представлены суду все требуемые доказательства для принятия законного постановления. Бакинский апелляционный суд на основе этого принял обоснованное и законное постановление".