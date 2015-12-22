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    Суд назначил экспертизу по делу "Международного банка Азербайджана"

    На заседании под председательством судьи Исмаила Халилова вынесено решение

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде продолжается судебное разбирательство по апелляционной жалобе ОАО "Международный банк Азербайджана" против ООО "Рус-Тур" и Гусейнова Хайяма Гусейн оглу. 

    Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Исмаила Халилова вынесено решение.

    Согласно решению суда, назначена экспертиза по делу. 

    Отметим, что в этом году банк подал в суд на ООО. Обратившись в Насиминский районный суд, банк выдвинул иск об освобождении предмета ипотеки, ликвидации регистрации, направлении средств, вырученных от продаж на аукционе, на погашение кредитной задолженности. Суд частично удовлетворил иск. 

    Не согласившись с решением, обе стороны по отдельности обратились с апелляционными жалобами в Бакинский апелляционный суд

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