Суд над заместителем Сафара Абиева продолжится в следующем году

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям был отложен очередной процесс по уголовному делу бывшего заместителя министра обороны Азербайджана, полковника Мехмана Селимова, обвиняемого в присвоении и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает Report, причиной этому стала неявка двух свидетелей на заседание, проводимого под председательством судьи Зейнала Агаева.

Очередной заседание суда назначено на 8 января.

Отметим, что М.Селимов обвиняется по ст. 179.3.2 (присвоение, в крупном размере) и ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

М.Селимов в 1995-1999 гг. был заместителем министра обороны Сафара Абиева.