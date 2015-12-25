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    Суд над заместителем Сафара Абиева продолжится в следующем году

    Двое свидетелей не явились на процесс

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям был отложен очередной процесс по уголовному делу бывшего заместителя министра обороны Азербайджана, полковника Мехмана Селимова, обвиняемого в присвоении и злоупотреблении должностными полномочиями. 

    Как сообщает Report, причиной этому стала неявка двух свидетелей на заседание, проводимого под председательством судьи Зейнала Агаева. 

    Очередной заседание суда назначено на 8 января. 

    Отметим, что М.Селимов обвиняется по ст. 179.3.2 (присвоение, в крупном размере) и ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

    М.Селимов в 1995-1999 гг. был заместителем министра обороны Сафара Абиева.

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