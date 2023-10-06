Суд над Вагифом Хачатуряном пройдет в здании Ясамальского районного суда

Судебный процесс по уголовному делу в отношении Вагифа Хачатуряна, обвиняемого в геноциде азербайджанского населения в селе Мешали Ходжалинского района в 1991 году, будет проходить в административном здании Ясамальского районного суда.

Судебный процесс по уголовному делу в отношении Вагифа Хачатуряна, обвиняемого в геноциде азербайджанского населения в селе Мешали Ходжалинского района в 1991 году, будет проходить в административном здании Ясамальского районного суда.

Как сообщает Report, причиной является отсутствие в здании Бакинского военного суда большого зала заседаний.

Отметим, что подготовительное заседание назначено на 13 октября. Уголовное дело будет рассматриваться Бакинским военным судом под председательством судьи Джамала Рамазанова.

Потерпевшими по делу признаны 58 граждан и исполнительная власть Ходжалинского района.

Отметим, что Вагиф Хачатурян в составе армянских воинских формирований 22 декабря 1991 года устроил массовую резню азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района.

Были убиты 25, ранены 14 азербайджанцев, а 358 жителей села стали беженцами. Было принято решение о привлечении Хачатуряна Вагифа Черкезовича к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В рамках этого уголовного дела 29 июля он был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы на Лачынском погранично-пропускном пункте азербайджано-армянской государственной границы при попытке выехать в Армению для лечения при посредничестве Международного Комитета Красного Креста. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.