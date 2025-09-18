Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Суд над обвиняемыми в военных преступлениях гражданами Армении продолжится на следующей неделе

    Происшествия
    • 18 сентября, 2025
    • 11:03
    Суд над обвиняемыми в военных преступлениях гражданами Армении продолжится на следующей неделе

    Открытый судебный процесс в Бакинском военном суде по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многих других преступлениях в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, продолжится на следующей неделе.

    Как сообщает Report, судебное заседание под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей  Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (запасной судья Гюнель Самедова) назначено на 22 сентября. 

