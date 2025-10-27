Суд над гражданами Армении продолжается оглашением показаний потерпевших

В Бакинском военном суде состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении граждан Армении, обвиняемых в совершении военных и иных преступлений против Азербайджана.

Как сообщает Report, в ходе заседания оглашены показания потерпевших и их законных представителей, которые по уважительной причине не смогли явиться на судебное заседание 27 октября.

Потерпевший Сеидов Надир Бадир оглу, водитель, работающий по договору в Дорожно-транспортном управлении № 1 ОАО "Азеравтойол", указал в своих показаниях, что управляемый им экскаватор 19 ноября 2021 года подорвался на мине, установленной противником на территории Зангиланского района. В результате взрыва он и Агабабаев Ренад получили ранения.

Согласно показаниям потерпевшего Зейналова Бейкиши Муса оглу, 27 сентября 2020 года, находясь в своем доме в селе Гарадаглы Агдамского района, он получил телесные повреждения в результате попадания снаряда, выпущенного армянскими вооруженными силами, на крышу дома, а его дом и имущество были приведены в негодность.

Телесные повреждения также получили потерпевший Гасанов Мехман Фикрет оглу - в результате попадания снаряда, выпущенного противником в селе Моллалар Агдамского района 19 сентября 2023 года, потерпевший Гулиев Гусейн Махир оглу - в результате взрыва снаряда, выпущенного в тот же день в селе Джанъятаг Агдеринского района, Гасанлы Имран Эльман оглу - в результате обстрела, открытого в направлении Агдеринского района 20 сентября того же года.

Согласно другим показаниям, Фарзалиева Сияфер Али гызы - законный представитель потерпевшего Фарзалиева Самира Вагиф оглу - заявила, что ее ребенок погиб 27 сентября 2020 года, а Исмаилов Мирмехди Исмаил оглу - законный представитель потерпевшего Исмаилова Миррагима Мирмехди оглу - заявил, что его ребенок умер 2 октября того же года в направлении села Суговушан Тертерского района.