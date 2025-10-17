Суд над гражданами Армении продолжается оглашением документов

Судебное заседание в Бакинском военном суде по уголовному делу в отношении граждан Армении продолжилось оглашением документов.

Как сообщает Report, на судебном заседании были изучены документы на основе интервью обвиняемых Араика Арутюняна, Бако Саакяна, Давида Бабаяна и других лиц различным интернет-ресурсам, заявлений на проводимых ими встречах, а также публикаций в социальных сетях.

Согласно документам, эти интервью, заявления, выступления и публикации содержат призывы, создающие почву для этнической, национальной и религиозной вражды между народами, претензии к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана и другие сведения преступного характера, а также призывы к войне и совершению террористических актов.

Отметим, что продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и других многочисленных преступлениях.