    Суд над гражданами Армении продолжается оглашением документов

    Происшествия
    • 17 октября, 2025
    • 15:16
    Суд над гражданами Армении продолжается оглашением документов

    Судебное заседание в Бакинском военном суде по уголовному делу в отношении граждан Армении продолжилось оглашением документов.

    Как сообщает Report, на судебном заседании были изучены документы на основе интервью обвиняемых Араика Арутюняна, Бако Саакяна, Давида Бабаяна и других лиц различным интернет-ресурсам, заявлений на проводимых ими встречах, а также публикаций в социальных сетях.

    Согласно документам, эти интервью, заявления, выступления и публикации содержат призывы, создающие почву для этнической, национальной и религиозной вражды между народами, претензии к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана и другие сведения преступного характера, а также призывы к войне и совершению террористических актов.

    Отметим, что продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и других многочисленных преступлениях.

    уголовное дело Бакинский военный суд военные преступления Армения
