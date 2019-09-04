Суд Мюнхена вынес решение в отношении азербайджанского мигранта Азера Кязымзаде.

Как сообщает Report, суд оставил в силе приговор о его аресте.

Суд обосновал это продолжением следствия по поводу массовой драки в Деггендорфе, произошедшей 20 августа с участием азербайджанцев. Охранники лагеря для беженцев, где оставался Азер Кязымзаде, в своих свидетельских показаниях выступили против подсудимого. Между тем, адвокат А.Кязымзаде заявил, что его подопечный всего лишь пытался разнять дерущихся.

Отметим, что в связи с участием в массовой драке в лагере для беженцев в Деггендорфе арестованы 6 человек, трое из которых – граждане Азербайджана.