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Суд Мюнхена вынес решение в отношении азербайджанского мигранта

​Суд Мюнхена вынес решение в отношении азербайджанского мигранта

Суд Мюнхена вынес решение в отношении азербайджанского мигранта Азера Кязымзаде. 

Как сообщает Report, суд оставил в силе приговор о его аресте. 

Суд обосновал это продолжением следствия по поводу массовой драки в Деггендорфе, произошедшей 20 августа с участием азербайджанцев. Охранники лагеря для беженцев, где оставался Азер Кязымзаде, в своих свидетельских показаниях выступили против подсудимого. Между тем, адвокат А.Кязымзаде заявил, что его подопечный всего лишь пытался разнять дерущихся.

Отметим, что в связи с участием в массовой драке в лагере для беженцев в Деггендорфе арестованы 6 человек, трое из которых – граждане Азербайджана.

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