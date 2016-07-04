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    ​Суд Москвы приговорил членов неонацистской группировки к разным тюремным срокам

    Члены группировки нападали на приезжих, особенно из Узбекистана, Грузии, Азербайджана

    Баку. 4 Июля. REPORT.AZ/ Щербинский суд Москвы сегодня приговорил 12 человек, являющихся членами неонацистской молодежной группировки, к разным тюремным срокам, вплоть до 10 лет заключения.

    Как передает Report, суд установил, что члены группировки, многие из которых несовершеннолетние, нападали на приезжих, особенно из Узбекистана, Грузии, Азербайджана, Бурятии, сжигали Коран, выкладывая видео в интернете и заставляя мусульман отрекаться от ислама.

    Результатами их злодеяний оказалась смерть одной из жертв расовой ненависти. Возглавлял группу подростков 23-х летний Александр Соколов, который получил самый большой срок лишения свободы – 10 лет.

    Суд признал подростков «виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью на почве расовой ненависти, в причинении смерти по неосторожности, а также в возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку».

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