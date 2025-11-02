Суд избрал меру пресечения в отношении трех сотрудников Гарадагской РИВ
Происшествия
- 02 ноября, 2025
- 12:43
Бинагадинский районный суд избрал меру пресечения в отношении трех сотрудников Гарадагской районной исполнительной власти (РИВ).
Как сообщает Report, решением суда заместитель главы РИВ Надир Мурадов, главный консультант отдела районного хозяйства Гафар Абдуллаев и заместитель начальника отдела Управления государственным имуществом и контроля за эффективным использованием Госслужбы по имущественным вопросам Зульфигар Мансуров заключены под стражу сроком на 3 месяца и 28 дней.
Все трое обвиняются в получении взятки.
Отметим, что накануне Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре провело операцию в Гарадагской РИВ. Первым информацию об этом распространил сайт unikal.org.
Последние новости
13:06
Фото
В Сумгайыте автомобиль упал в водоканал, есть пострадавшиеПроисшествия
13:01
Фото
В Кёльне состоялся II Европейский форум азербайджанских инженеровДиаспора
12:58
Фото
В Баку прошел пятый "Забег Победы"Спорт
12:43
Суд избрал меру пресечения в отношении трех сотрудников Гарадагской РИВПроисшествия
12:39
Мальдивы первыми в мире ввели запрет на курениеДругие страны
12:32
Иран получил предложения о возобновлении переговоров с США по ядерной программеВ регионе
12:26
В Баку и регионах завтра пройдут дождиЭкология
12:13
Мбаппе превзошел Анри по голам в топ-5 европейских чемпионатовФутбол
11:56