Суд частично отменил решение в пользу ANS

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Завершилась судебная тяжба между ООО Sharks и вещательной и медиа компанией ANS ÇM.

Как сообщает Report, в Бакинском апелляционном суде был зачитан приговор.

Согласно решению, решение, принятое судом первой инстанции, было частично отменено, иск в данной части был отклонен.

Отметим, что между ANS и компанией Sharks 27 августа 2013 года был подписан первый договор. ANS обратился в Бакинский административно-экономический суд №2 с иском о возвращении долга по договору о спонсорстве.

Юридический представитель ANS заявил на суде, что компания Sharks выплатила им деньги только по 2 договорам: "Между ANS и Sharks в 2013 году было подписано 14 договоров. По договору, ANS размещал в эфире рекламную продукцию ООО Sharks. В обмен на эти рекламные ролики, компания выплатила ANS деньги только по 2 договорам. Они выплатили ANS по частям 1 279, 3 900, 700 и 2 036 манатов, остальное не выплачено. Мы требуем от компании Sharks выплаты оставшихся 34 900 манатов".

Представитель компании Sharks не принял требования истца и отметил, что ООО ничего не должно ANS: "Мы не согласны с иском, потому что при заключении договора между двумя компаниями не было ни подписи руководителя Sharks Саадат Багировой, ни печати фирмы. Подпись на договоре принадлежит сотруднику компании Рахиле Тагиевой".

Суд частично удовлетворил иск. Компания подала апелляционную жалобу на решение суда. Бакинский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу компании.

Вещательная и медиа компания ANS ÇM обратилась в Бакинский административно-экономический суд №2, требуя вернуть долг и оплатить издержки. Суд частично удовлетворил иск.

Напомним, что лицензия на телевизионное вещание независимой вещательной и медиа компании ANS была ликвидирована.