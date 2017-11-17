Студент-азербайджанец погиб в результате взрыва в Турции - ОБНОВЛЕНО

Гянджа. 17 ноября. REPORT.AZ/ Стало известно имя погибшего в результате взрыва в Турции студента-азербайджанца.

Как сообщает западное бюро Report, в доме, где проживал получавший образование в Турции житель села Гарабаглылар Самухского района Мурад Этибар оглу Аллахвердиев 1998 г.р. взорвалась газовая печь. В итоге в доме произошел пожар. Во время пожара Мурад и его родители были доставлены в больницу. М. Аллахвердиев скончался в больнице в Турции. Его родители были отправлены в Азербайджан. Сегодня тело Мурада будет направлено в Азербайджан.

Согласно информации, родители не знают о смерти сына.

***11:56

В Турции студент-азербайджанец погиб при взрыве.

Об этом западному бюро Report сообщили родственники умершего студента.

Согласно сообщению, жители села Гарабаглылар Самухского района Этибар Исрафил оглу Аллахвердиев 1968 г.р. и его супруга Айнура Ашраф гызы Аллахвердиева 1972 г.р. поехали в Турцию для того, чтобы навестить обучающегося там своего ребенка. В доме, где они проживали, взорвался газ. Оба родителя получили ожоги, их ребенок скончался от полученных увечий в Турции. Родители привезены в Азербайджан. Состояние здоровья получившего тяжелые ожоги Э. Аллахвердиева ухудшилось.