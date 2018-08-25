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    Страшная авария в Гейчае: погибли четыре человека - ФОТО - ВИДЕО

    Гейчай. 25 августа. REPORT.AZ/ В Гейчае четыре человека скончались в ДТП.

    Как сообщает местное бюро Report, столкнулись "Mercedes" и "ВАЗ-2106".

    В результате ДТП, водитель автомобиля "ВАЗ-2106" Анвар, а также Салимов Рамин Азер оглы, Салимова Гюльнар Нагы гызы и 8-лейтний сын Салимов Азер Рамин оглы от полученных ран погибли на месте.

    Еще 7 человек, пассажиры "ВАЗ"-а - 1963-го года рождения Салманова Ганимат Юсиф гызы, Салманов Ульви Умид оглы (2015-го г.р.), Салманова Хаджар Рамин гызы, Салманова Айгюн Анвер гызы (1993-го года рождения), а также водитель и пассажиры "Mercedes" Абдуллаев Акшин, Джахангиров Захир Гедир оглы (1989-го г.р.) и Ахмедова Айгюн Анвар гызы (1993-го года рождения) были доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести.

    Обе машины возвращались со свадебных торжеств.

    От сильного удара автомобиль "ВАЗ-2106" разделился две части.

    По факту ведется расследование.

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