Страшная авария в Гейчае: погибли четыре человека - ФОТО - ВИДЕО

Гейчай. 25 августа. REPORT.AZ/ В Гейчае четыре человека скончались в ДТП.

Как сообщает местное бюро Report, столкнулись "Mercedes" и "ВАЗ-2106".

В результате ДТП, водитель автомобиля "ВАЗ-2106" Анвар, а также Салимов Рамин Азер оглы, Салимова Гюльнар Нагы гызы и 8-лейтний сын Салимов Азер Рамин оглы от полученных ран погибли на месте.

Еще 7 человек, пассажиры "ВАЗ"-а - 1963-го года рождения Салманова Ганимат Юсиф гызы, Салманов Ульви Умид оглы (2015-го г.р.), Салманова Хаджар Рамин гызы, Салманова Айгюн Анвер гызы (1993-го года рождения), а также водитель и пассажиры "Mercedes" Абдуллаев Акшин, Джахангиров Захир Гедир оглы (1989-го г.р.) и Ахмедова Айгюн Анвар гызы (1993-го года рождения) были доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести.

Обе машины возвращались со свадебных торжеств.

От сильного удара автомобиль "ВАЗ-2106" разделился две части.

По факту ведется расследование.