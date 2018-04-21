Страховая компания подала в суд на Исполнительную власть Баку

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ ОАО "Страховая компания A-Qrup" подала в суд на Исполнительную власть города Баку.

Как сообщает Report, обратившееся в Бакинский административно-экономический суд №1 ОАО потребовало возместить ущерб в порядке суброгации (переход к страховщику, выплатившему страховое возмещение, права требовать компенсацию с лица, ответственного за ущерб, причиненный страхователю в пределах возмещенного - ред.).

Суд отклонил иск.

В качестве третьего лица указан департамент жилищно-коммунального хозяйства г.Баку.

Недовольная решением компания подала апелляционную жалобу. Жалоба рассматривается в Бакинском апелляционном суде.