 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Столкнулись легковой автомобиль и машина ИВ города Баку, водитель заживо сгорел

    Установить марку автомобиля не удалось, так как он полностью сгорел

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошло ДТП.

    Как сообщает Report, авария зарегистрирована в районном поселке Балаханы.

    Столкнулись неизвестный автомобиль и управляемый Зауром Аскеровым 1980 г.р. занимающийся перевозкой бытовых отходов автомобиль марки MAN, принадлежащий ООО "Предприятие коммунальных услуг".

    В результате ДТП легковой автомобиль загорелся. Управлявший им 20-25 летний водитель заживо сгорел. Установить марку автомобиля не удалось, так как он полностью сгорел.

    По факту возбуждено уголовное дело по ст. 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть пострадавшего) УК, ведется следствие.

    Отметим, что по распоряжению №357 главы ИВ города Баку от 13 августа 2012 года учрежденное в подчинении Исполнительной власти ООО "Предприятие коммунальных услуг" было передано в подчинение Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Баку.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi