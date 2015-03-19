Столкнулись два грузовика и одна легковушка, есть пострадавшие - ФОТО

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ На территории Абшеронского района произошла авария. Как сообщает Report, на 11-м километре дороги Баку-Шемаха столкнулись два грузовика и один легковой автомобиль.

Водителями грузовиков "Qazel" и "Hyundai" являются Али Мамедов и 43-летний Рамиль Искендеров. В столкнувшиеся грузовики также врезался управляемый 39-летним Зауром Гулиевым легковой автомобиль марки "Oka".

В результате ДТП водители автомобилей "Qazel" и "Oka" получили ранения. Пострадавшие помещены в первую городскую клиническую больницу. Их состояние расценивается как удовлетворительное. Расследованием происшествия занимаются следователи Главного государственного управления дорожной полиции. По предварительной версии, причиной ДТП стал выезд водителя грузовика "Hyundai" на встречную полосу.