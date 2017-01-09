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    Стало известно, из какого кабинета в ЦСИ была совершена кража - ФОТО

    Из сейфа украдено 1500 манатов и 6000 долларов

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Выяснилось, из какого кабинета в Центре стратегических исследований (ЦСИ) была совершена кража.

    Как отмечает Report, из сейфа в служебном кабинете ведущего научного сотрудника отдела по анализу вопросов внешней политики ЦСИ, доктора философии по правовым наукам Рашада Керимова украдены 1 500 манатов и 6 000 долларов США.

    Напомним, что ограбление произошло 5 января. Об этом в МВД сообщили в прошлую субботу. В информации отмечалось, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 22-го отделения полиции Насиминского РУП, были задержаны подозреваемые в ограблении – житель Физулинского района Рауф Кямаллы и работник охраны – житель Баку Заур Гулиев.

    Расследование по данному факту продолжается. 

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