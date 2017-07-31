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    Стало известно, что совершивший убийство в Гаджигабуле обезврежен сотрудниками полиции - СПИСОК - ВИДЕО - ФОТО

    В результате происшествия погибли 4 члена одной семьи, 1 человек ранен© Report.az

    Гаджигабул. 31 июля. REPORT.AZ/ Совершивший вооруженное нападение на жилой дом в Гаджигабуле и убивший четырех членов одной семьи был обезврежен сотрудниками полиции.

    Как сообщает Report, согласно полученным подробностям, вражда жителя города Гаджигабула Мубариза Гиблали оглу Мехтиева 1971 г.р. с семьей Гамбаровых началась еще в Российской Федерации. Вернувшийся из России несколько дней назад М. Мехтиев совершил вооруженное нападение на дом Гамбаровых, где из огнестрельного оружия убил 4-х и ранил 1-го человека. Дом был оцеплен полицией, М. Мехтиев был убит.

    Погибшие в результате вооруженного нападения:

    Намик Назим оглу Гамбаров 1988 г.р.;

    Назим Алиага оглу Гамбаров 1953 г.р.;

    Гюльбагда Эйнулла гызы Гамбарова 1962 г.р.;

    Бибилер Малик гызы Гамбарова 1958 г.р.;

    Мубариз Гиблали оглу Мехтиев 1971 г.р. (преступник, совершивший нападение)

    Раненый:

    Мамед Алиага оглу Гамбаров, 1947 г.р.

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