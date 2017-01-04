Мужчина, убивший 4 года назад сестру в Лянкяране: Через 2 года я вскрыл могилу, извлек останки и выбросил в море - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Лянкяран. 4 января. REPORT.AZ/ На месте, указанном Агаевым Фуадом Полад оглу, убившим 4 года назад в поселке Нариманабад-1 сестру Тарану Агаеву, останки девушки не были обнаружены.
Как сообщает южное бюро Report, Лянкяранская районная прокуратура вынесла решение об эксгумации трупа.
При эксгумации присутствовали эксперты Лянкяранского районного отдела Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения, сотрудники правоохранительных органов. Однако на указанном месте не было обнаружено останков убитой девушки.
Ф.Агаев заявил сотрудникам правоохранительных органов, что закопал тело сестры именно в этом месте, однако спустя 2 года вскрыл могилу, извлек останки сестры и выбросил их в море.
Расследования по факту продолжаются.
***10:56
Лянкяран. 4 января. REPORT.AZ/ Выяснилось, что пропавшая без вести 4 года назад в Лянкяранском районе девушка была убита братом.
Как сообщает южное бюро Report, убийство было совершено в поселке Нариманабад-1.
Местный житель Агаев Фуад Полад оглу 1989 г.р. был задержан в качестве подозреваемого в убийстве пропавшей без вести сестры Тараны Агаевой.
В своих показаниях он признался, что убил сестру Т.Агаеву 1988 г.р. на почве семейного конфликта и закопал труп на пустыре на территории поселка Нариманабад-1.
4 января, после проведенной с участием сотрудников Лянкяранской районной прокуратуры эксгумации, останки девушки будут отправлены на экспертизу.
Расследование факта в районной прокуратуре продолжается.
News DepartmentАвтор новости
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