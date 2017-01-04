 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Мужчина, убивший 4 года назад сестру в Лянкяране: Через 2 года я вскрыл могилу, извлек останки и выбросил в море - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

    Расследования по факту продолжаются

    Лянкяран. 4 января. REPORT.AZ/ На месте, указанном Агаевым Фуадом Полад оглу, убившим 4 года назад в поселке Нариманабад-1 сестру Тарану Агаеву, останки девушки не были обнаружены. 

    Как сообщает южное бюро Report, Лянкяранская районная прокуратура вынесла решение об эксгумации трупа. 

    При эксгумации присутствовали эксперты Лянкяранского районного отдела Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения, сотрудники правоохранительных органов. Однако на указанном месте не было обнаружено останков убитой девушки. 

    Ф.Агаев заявил сотрудникам правоохранительных органов, что закопал тело сестры именно в этом месте, однако спустя 2 года вскрыл могилу, извлек останки сестры и выбросил их в море. 

    Расследования по факту продолжаются.

    ***10:56

    Лянкяран. 4 января. REPORT.AZ/ Выяснилось, что пропавшая без вести 4 года назад в Лянкяранском районе девушка была убита братом.

    Как сообщает южное бюро Report, убийство было совершено в поселке Нариманабад-1.

    Местный житель Агаев Фуад Полад оглу 1989 г.р. был задержан в качестве подозреваемого в убийстве пропавшей без вести сестры Тараны Агаевой.

    В своих показаниях он признался, что убил сестру Т.Агаеву 1988 г.р. на почве семейного конфликта и закопал труп на пустыре на территории поселка Нариманабад-1. 

    4 января, после проведенной с участием сотрудников Лянкяранской районной прокуратуры эксгумации, останки девушки будут отправлены на экспертизу.

    Расследование факта в районной прокуратуре продолжается. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi