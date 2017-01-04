Мужчина, убивший 4 года назад сестру в Лянкяране: Через 2 года я вскрыл могилу, извлек останки и выбросил в море - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Лянкяран. 4 января. REPORT.AZ/ На месте, указанном Агаевым Фуадом Полад оглу, убившим 4 года назад в поселке Нариманабад-1 сестру Тарану Агаеву, останки девушки не были обнаружены.

Как сообщает южное бюро Report, Лянкяранская районная прокуратура вынесла решение об эксгумации трупа.

При эксгумации присутствовали эксперты Лянкяранского районного отдела Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения, сотрудники правоохранительных органов. Однако на указанном месте не было обнаружено останков убитой девушки.

Ф.Агаев заявил сотрудникам правоохранительных органов, что закопал тело сестры именно в этом месте, однако спустя 2 года вскрыл могилу, извлек останки сестры и выбросил их в море.

Расследования по факту продолжаются.

***10:56

Лянкяран. 4 января. REPORT.AZ/ Выяснилось, что пропавшая без вести 4 года назад в Лянкяранском районе девушка была убита братом.

Как сообщает южное бюро Report, убийство было совершено в поселке Нариманабад-1.

Местный житель Агаев Фуад Полад оглу 1989 г.р. был задержан в качестве подозреваемого в убийстве пропавшей без вести сестры Тараны Агаевой.

В своих показаниях он признался, что убил сестру Т.Агаеву 1988 г.р. на почве семейного конфликта и закопал труп на пустыре на территории поселка Нариманабад-1.

4 января, после проведенной с участием сотрудников Лянкяранской районной прокуратуры эксгумации, останки девушки будут отправлены на экспертизу.

Расследование факта в районной прокуратуре продолжается.