Стали известны статьи, по которым возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников МНБ - ЭКСКЛЮЗИВ

В отношении них избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Сабаильском районном суде в отношении примерно 10-ти сотрудников Министерства национальной безопасности Азербайджана избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Как сообщает Report, в отношении них Генпрокуратурой Азербайджана возбуждено уголовное дело по ст. 302 (Нарушение законодательства об оперативно-розыскной деятельности), 308 (Злоупотребление должностными полномочиями) и 309 (Превышение должностных полномочий) УК.

Имена всех арестованных пока неизвестны. Report стали известны имена троих из них. Это глава аппарата МНБ Фархад Атаев, сотрудник Мониторингового центра Натаван Мурватова и полковник Физули Алескерзаде.