Стали известны подробности убийства отцом своей дочери в Губе

Стали известны подробности убийства отцом своей дочери в Губинском селе Барлы.

Стали известны подробности убийства отцом своей дочери в селе Барлы Губинского района.

Как сообщает северное бюро Report, жительница села Имангулиева Зейнаб Магеррам гызы (1991 г.р.) вышла замуж и переехала в Хачмазский район. Однако несколько лет назад развелась со своим мужем. От этого брака у них родились двое детей. После развода дети остались у мужа Зейнаб.

После возвращения З.Имангулиевой в родительский дом в семье неоднократно случались разногласия. После многочисленных скандалов девушка сбежала из родительского дома. После того, как родители нашли ее и вернули домой разногласия усилились. В результате одного из таких сканадалов Магерам Имангулиев задушил свою дочь.