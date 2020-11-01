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Стали известны подробности убийства отцом своей дочери в Губе

Стали известны подробности убийства отцом своей дочери в Губе Стали известны подробности убийства отцом своей дочери в Губинском селе Барлы.
Происшествия
1 ноября 2020 г. 13:01
Стали известны подробности убийства отцом своей дочери в Губе

Стали известны подробности убийства отцом своей дочери в селе Барлы Губинского района.

Как сообщает северное бюро Report, жительница села Имангулиева Зейнаб Магеррам гызы (1991 г.р.) вышла замуж и переехала в Хачмазский район. Однако несколько лет назад развелась со своим мужем. От этого брака у них родились двое детей. После развода дети остались у мужа Зейнаб.

После возвращения З.Имангулиевой в родительский дом в семье неоднократно случались разногласия. После многочисленных скандалов девушка сбежала из родительского дома. После того, как родители нашли ее и вернули домой разногласия усилились. В результате одного из таких сканадалов Магерам Имангулиев задушил свою дочь.

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Версия на азербайджанском языке Qubada atanın qızını öldürməsinin təfərrüatları məlum olub

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