В Губе отец убил свою дочь

10:09

31 октября около 21:00 в Губинскую районную прокуратуру поступила информация об убийстве жительницы села Барлы Губинского района Имангулиевой Зейнаб Магеррам гызы (1991 г.р.).

Как сообщили Report в Губинской районной прокуратуре, сотрудники прокуратуры немедленно выехали на место происшествия и провели осмотр тела и другие необходимые процессуальные действия.

Во время следствия были выявлены основания для подозрения, что Зейнаб Имангулиеву умышленно задушил отец во время возникших разногласий на почве личных отношений.

По факту в Губинской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство).

Магеррам Имангулиев был привлечен к следствию в качестве подозреваемого в убийстве.

В настоящее время по делу продолжаются необходимые следственные действия.