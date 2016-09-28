Стали известны подробности убийства азербайджанского студента в Украине

Киев. 28 сентября. REPORT.AZ/ Стали известны подробности убийства азербайджанского студента Сафаралиева Магомеда в Украине. Как заявил украинскому бюро Report друг погибшего Руфат Рахманов, убийство произошло в Симферополе по улице Рылеева, 4 возле корпуса студентского общежития Таврической академий Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.

"Убил его то ли иранец, то ли араб. Как мне известно, перед этим у него был конфликт с этим человеком. В этом году к азербайджанским студентам начали относиться предвзято, и комендант общежития отказывался их заселять. В ту комнату, где раньше жил Магомед, поселили другого человека, с которым у него позже возник конфликт. Дня два тому назад у него с ним была драка. И вот вчера этот то ли иранец, то ли араб зарезал его ножом возле общежития", - рассказал Руфат Рахманов.

Он отметил, что по его информации, преступник уже задержан.