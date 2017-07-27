Стали известны некоторые подробности аварии, в результате которой пострадали три человека - ФОТО

Геранбой. 27 июля. REPORT.AZ/ Стали известны некоторые подробности аварии, произошедшей на дороге Геранбой-Тертер.

Как передает западное бюро Report, авария произошла на ремонтируемой автомобильной дороге.

Водитель, проигнорировав дорожные знаки, выехал на закрытую дорогу. Автомобиль марки "ВАЗ-2104" с государственным номерным знаком "31-BG-207" упал в вырытый у обочины котлован.

Ранее стали известны имена пострадавших в результате аварии. Это житель села Хангарванд Геранбойского района Гасанов Аяз Тофик оглу 1975 г.р., его односельчанин Алиев Вугар Гусейн оглу 1978 г.р. и житель Сураханского района Баку, водитель автомобиля Алиев Рамиз Насиреддин оглу 1990 г.р.