Стали известны имена всех 4 погибших в тяжелой аварии в Сальяне женщин - ФОТО

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Сальян. 20 сентября. REPORT.AZ/ Стали известны имена всех 4 погибших в тяжелой аварии в Сальяне женщин.

Как передает аранское бюро Report, это Вафа, Гилас, Арзу и Севиндж, фамилии и даты рождения которых пока не установлены. Тела женщин переданы в Сальянский отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии.

Напомним, что авария произошла в селе Сарван Сальяна в результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ-2106" с государственным номерным знаком 18-BX-161 и "Мерседес" с государственным номерным знаком 15-BL-860.

На месте происшествия скончались 4 женщины. Они были сотрудницами компании, занимающейся строительством пока не сданного в эксплуатацию участка магистральной дороги Алят-Астара.

Три из них были жительницами жилого массива Станция (улица 20 Января) в Сальяне, еще одна – жилого массива Пластик.

По словам местных жителей, в результате аварии есть так же и раненые. Они были размещены в Сальянской районной центральной больнице.

Факт расследуется.