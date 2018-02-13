Стали известны имена погибших при пожаре в Оренбурге членов азербайджанской семьи

Москва. 13 февраля. REPORT.AZ/ В ходе сильного пожара в Оренбурге погибли четверо и пострадали пять человек из одной семьи, все выходцы из Азербайджана, сообщает российское бюро Report.

Так, по предварительным данным, в пожаре погибли граждане России и Азербайджана - Хатам Гулиев (1980 года рождения), Лейла Гулиева Хатам гызы (3 года), Эйсавар Гулиев Хатам оглы (6 лет) и Амрах (45-46 лет).

В пожаре также пострадали Севиндж Гулиева Заур гызы (8 лет), Айтан Гулиева Эйсавар гызы (19 лет), Садагат Гулиева Эйсавар гызы (1992 г.р.), Севиндж Гулиева Шираслан гызы (1969 года рождения), Иззет Гулиева (82 года).

Пожар случился в квартире на девятом этаже дома. По предварительным данным, площадь возгорания составила около 10 квадратных метров.

Пожар возник в результате бытовой семейной ссоры. Садагат Гулиева облила всех присутствующих в квартире и себя бензином и подожгла.

В медицинские учреждения города были госпитализированы семь человек, в том числе трое несовершеннолетних детей. По дороге в больницу в машине скорой помощи скончались Лейла и Эйсавар Гулиевы. Четверо женщин и 8-летняя девочка находятся в тяжелом состоянии в больницах города Оренбурга.

Садагат Гулиева получила ожоги 95% тела.

По данному факту возбуждено уголовное дело.