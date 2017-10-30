Стали известны имена погибшего и пострадавшего в дорожной аварии в Геранбое - ФОТО

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Геранбой. 30 октября. REPORT.AZ/ Стали известны имена погибшего и пострадавшего в дорожной аварии в Геранбойском районе.

Как передает западное бюро Report, на дороге Хангарвенд грузовой автомобиль марки "Камаз" столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ-2106" под управлением Вугара Валияддин оглу Халифаева 1978 г.р.

В результате аварии пассажирка автомобиля, супруга водителя Манзар Афган гызы Велиева 1986 г.р. получила множество различных травм. Пострадавшая скончалась по дороге в больницу. Водитель В. Халифаев был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Факт расследуется.