Стали известны имена погибшего и пострадавшего в дорожной аварии в Геранбое - ФОТО

Геранбой. 30 октября. REPORT.AZ/ Стали известны имена погибшего и пострадавшего в дорожной аварии в Геранбойском районе.
Как передает западное бюро Report, на дороге Хангарвенд грузовой автомобиль марки "Камаз" столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ-2106" под управлением Вугара Валияддин оглу Халифаева 1978 г.р.
В результате аварии пассажирка автомобиля, супруга водителя Манзар Афган гызы Велиева 1986 г.р. получила множество различных травм. Пострадавшая скончалась по дороге в больницу. Водитель В. Халифаев был госпитализирован с тяжелыми травмами.
Факт расследуется.
Valeh DadaşovАвтор новости
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