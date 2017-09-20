Стали известны имена 2 из 4 погибших в результате ДТП в Билясуваре

Билясувар. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает аранское бюро Report, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека.
Стали известны имена двух из четырех погибших.
По информации местного бюро Report, это Самир Азизулла оглу Гасымов и Чингиз Худаверди оглу Нагиев.
Оба они - жители Лянкярана.
Напомним, авария произошла в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком.
Valeh DadaşovАвтор новости
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