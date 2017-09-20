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    Стали известны имена 2 из 4 погибших в результате ДТП в Билясуваре

    Оба они - жители Лянкярана© Report

    Билясувар. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает аранское бюро Report, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека.

    Стали известны имена двух из четырех погибших.

    По информации местного бюро Report, это Самир Азизулла оглу Гасымов и Чингиз Худаверди оглу Нагиев.

    Оба они - жители Лянкярана.

    Напомним, авария произошла в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком.

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