Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Стали известны детали страшного убийства в Евлахе.

Как сообщает Report, житель села Ашагы Буджаг Муса Насиров 1982 года рождения убил свою 63-летнюю мать Офелию Абдуллаеву и закопал в дворовом туалете.

Согласно информации, два месяца назад Муса Насиров отвез свою жену Улькер на свадьбу ее двоюродного брата. Пользуясь отсутствием членов семьи, он совершил преступление. За прошедший период Муса Насиров вел себя подозрительно, а три дня назад жена обнаружила у него удостоверение личности и пенсионную карту его матери, и начала расспрашивать своего мужа, который не ответил на вопросы и избил ее. После этого родители Улькер обратились в полицию и заявили о своих подозрениях в причастности своего зятя Мусы Насирова к исчезновению Офелии Абдуллаевой. Приехавшая на место события полиция обнаружила труп в туалете во дворе дома.

По факту возбуждено уголовное дело в Евлахской районной прокуратуре, ведется расследование.

Отметим, что Офелия Абдуллаева была матерью 10 детей.

Напомним, что первую новость о случившемся распространило агентство Report.