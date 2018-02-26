Стали известны детали самоубийства мужчины, убившего в Дашкесане гражданскую жену - ОБНОВЛЕНО

Гянджа. 26 февраля. REPORT.AZ/ Мужчина, убивший вчера в дашкесанском селе Ахмедли женщину, с которой состоял в гражданском браке и сбежавший с места преступления, покончил с собой.

Как сообщает западное бюро Report, убив 25 февраля ударом тупым предметом свою гражданскую супругу, жительницу села Ахмедли Аббасову Махизер Магомед гызы 1975 г.р, житель дашкесанского села Чанагчы Горхмаз Шамиль оглу Багиров 1978 г.р. повесился в принадлежащем ему доме в гянджинском поселке Мехсети.

По информации, дом, где повесился Г.Багиров, он сдавал в аренду. Вчера сотрудники правоохранительных органов осмотрели дом, однако мужчину не обнаружили. По словам квартиросъемщика, сегодня утром он пошел в больницу, а когда вернулся обнаружил повесившегося в хлеве хозяина. Он сообщил о случившемся проживающей в селе Чанагчы бывшей законной супруге Г.Багирова, с которой мужчина развелся месяц назад.

По факту в Гянджинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

***18:53

Гянджа. 26 февраля. REPORT.AZ/ Убивший вчера супругу в Дашкесанском районе и сбежавший с места преступления мужчина покончил с собой.

Как сообщает западное бюро Report, житель дашкесанского села Чанагчы Горхмаз Багиров 1978 г.р. покончил с собой в доме в гянджинском поселке Мехсети, где проживал.

Отметим, что 25 февраля Г.Багиров убил свою гражданскую супругу, жительницу села Ахмедли Аббасову Махизер Магомед гызы 1975 г.р. и скрылся с места преступления.

Разыскиваемый сотрудниками правоохранительных органов О.Багиров повесился в полупостройке во дворе дома, где проживал.