    Стали известны детали коррупционного дела замглавы ИВ Гарадагского района

    Происшествия
    • 03 ноября, 2025
    • 12:01
    Стали известны детали коррупционного дела замглавы ИВ Гарадагского района

    Стали известны подробности коррупционного дела, связанного с должностными лицами Исполнительной власти Гарадагского района и Государственной службы по имущественным вопросам.

    Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, чиновники, обвиняемые в получении взяток за оформление прав собственности на землю, были арестованы.

    Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбудило уголовное дело в отношении заместителя главы Исполнительной власти Гарадагского района Баку Надира Мурадова и ряда других должностных лиц.

    Следствие установило, что Надир Мурадов, действуя в сговоре с исполняющим обязанности начальника отдела районного хозяйства Гафаром Абдуллаевым, сотрудниками Рашадом Надирли и Исой Шамсалиевым, а также с заместителем начальника отдела управления государственным имуществом Государственной службы по имущественным вопросам Зульфугаром Мансуровым, получали взятки от граждан за оформление документов на земельные участки в Гарадагском районе и регистрацию права собственности.

    По собранным доказательствам всем пятерым предъявлены обвинения по статьям 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 Уголовного кодекса (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, неоднократно и в крупном размере).

    Судом в отношении Надира Мурадова, Гафара Абдуллаева и Зульфугара Мансурова избрана мера пресечения в виде ареста, а в отношении Исы Шамсалиева и Рашада Надирли - полицейский надзор.

    Расследование по делу продолжается.

    Həbs olunan icra başçısının müavininin nədə ittiham olunduğu açıqlanıb

    Лента новостей