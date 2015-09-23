​Стала известна дата переезда в свои квартиры погорельцев из Бинагадинского района

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Стала известна дата переезда в свои квартиры погорельцев из 16-этажного дома на проспекте Азадлыг, 200/36 в Бинагадинском районе, где 19 мая случился страшный пожар.

Как сообщил Report один из жильцов, открытие здания состоится 28 сентября. В этот день в 14:00 ключи будут переданы жильцам и они смогут переехать в свои квартиры.

Отметим, что 19 мая в 16-этажном здании в Бинагадинском районе Баку по адресу проспект "Азадлыг", 200/36 произошел пожар.

В результате трагедии погибли 15 человек, четверо из которых несовершеннолетние дети, более 50 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и отравления.

По факту Следственным управлением по тяжким преступлениям Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 314.2 (халатность, повлекшая за собой тяжелые последствия) УК. Кроме того, была создана оперативно-следственная группа в составе опытных специалистов Генпрокуратуры, МВД и МЧС.

По факту пожара арестованы 4 человека.