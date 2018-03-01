 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Ссора в социальной сети фейсбук привела к массовой драке в Баку с поножовщиной

    В чайхане молодые люди сошлись в рукопашную

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В Баку в результате массовой драки в чайхане ножевое ранение получил 20-летний парень.

    Как сообщает Report, инцидент с участием 4-х человек произошел в Насиминском районе. Согласно информации, Сабир Фахреддин оглу Керимов 1998 г.р. во время драки получил ножевое ранение в область живота.

    Его доставили в клинический медицинский центр №1. По словам близких пострадавшего, он покинул дом, сказав, что идет в маркет.

    Позже стало ясно, что увидев оскорбительные высказывания в адрес своего друга в соцсети фейсбук, Керимов вызвал обидчика в чайхану для разъяснения отношений. В чайхане ссора вскоре переросла в рукопашную между молодыми людьми.

    Полиция ведет расследование.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi