США хотят сократить экологические требования к своим инфраструктурным проектам

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Белый дом планирует сократить требования по охране окружающей среды при реализации своих инфраструктурных проектов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу газета Washington Post, в распоряжение которой попал соответствующий законопроект.

"Мы не намерены прекращать охранять окружающую среду", - отметил директор отдела инфраструктуры Белого дома Алекс Херготт. Представители исполнительной власти назвали инициативу "дискутируемым проектом закона".

В документе говорится, что подобный шаг необходим для упрощения строительства дорог, мостов и трубопроводов по всей стране. Возведение этих объектов будет проходить в рамках программы инфраструктурной модернизации США стоимостью $1,7 трлн, которую американский лидер Дональд Трамп представит на следующей неделе.