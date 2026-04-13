Срок наказания косметолога Ульвии Ильясовой сокращен на 6 месяцев по амнистии

К косметологу Ульвии Ильясовой, осуществлявшей деятельность в качестве косметолога, применен акт амнистии, и ее наказание сокращено на 6 месяцев.

Как сообщает Report, соответствующее решение принято на процессе в Бакинском апелляционном суде.

Согласно решению суда, приговор в отношении Ильясовой изменен - она приговорена к 3 годам 9 месяцам лишения свободы. После применения амнистии срок сокращен на 6 месяцев. Наказание она будет отбывать в исправительном учреждении общего режима.

Ранее в отношении Ильясовой неоднократно возбуждались уголовные дела. В сентябре 2024 года она была обвинена по статье 143 (оставление в опасности) и 314.2 (халатность, повлекшая смерть) УК АР после смерти пациентки Сабиры Велиевой. В мае 2025 года она была приговорена к 3 годам 2 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на 3 года. Верховный суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Также в сентябре 2025 года Ильясовой было предъявлено обвинение по статье 314.2 УК АР за причинение тяжкого вреда здоровью другой пациентки - Милы Алибековой - в результате незаконных хирургических вмешательств.