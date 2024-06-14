Срок наказания экс-главы ИВ Имишлинского района снижен до 8,5 лет

Рассмотрена кассационная жалоба осужденного бывшего главы исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева.

Рассмотрена кассационная жалоба осужденного бывшего главы исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Шахина Юсифова в Верховном суде приговор Гаджиеву был снижен до 8 лет 6 месяцев.

Отметим, что Гаджиев некоторое время назад подал кассационную жалобу, позже он отозвал ее в связи с дополнениями.

Напомним, что Вильям Гаджиев был арестован Службой государственной безопасности (СГБ). Согласно приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям, он был признан виновным в хищении в особо крупном размере и получении взятки и приговорен к 12 годам лишения свободы. Бакинский апелляционный суд оставил приговор в силе без изменений.