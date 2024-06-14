Срок наказания экс-главы ИВ Имишлинского района снижен до 8,5 лет

Рассмотрена кассационная жалоба осужденного бывшего главы исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева.
Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Шахина Юсифова в Верховном суде приговор Гаджиеву был снижен до 8 лет 6 месяцев.
Отметим, что Гаджиев некоторое время назад подал кассационную жалобу, позже он отозвал ее в связи с дополнениями.
Напомним, что Вильям Гаджиев был арестован Службой государственной безопасности (СГБ). Согласно приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям, он был признан виновным в хищении в особо крупном размере и получении взятки и приговорен к 12 годам лишения свободы. Бакинский апелляционный суд оставил приговор в силе без изменений.