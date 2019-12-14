Спецоперация в Джалилабаде, задержан вымогатель-шантажист

В Джалилабадском районе Азербайджана проведена спецоперация.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в Джалилабадский райотдел полиции поступила оперативная информация, что неоднократно судимый в России и Азербайджане 40-летний Теймур Ахмедов, прописанный в городе Джалилабад и проживающий в Баку, занимается незаконным оборотом наркотических средств, хранит огнестрельное оружие, присваивает деньги, пуская в ход шантаж, вымогательство и запугивание.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативных мероприятий Т.Ахмедов был задержан в городе Джалилабад и доставлен в РОП. Во время задержания он находился за рулем своего автомобиля марки Hyundai.

Во время обыска автомобиля с участием его самого и понятых были обнаружены 455 гр героина, электронные весы и топор.

Обыск продолжился в квартире задержанного в Баку. Выяснилось, что Т.Ахмедов хранит дома огрестрельное оружие.

Срочно командированные в Баку сотрудники Джалилабадского РОП обыскали квартиру Т.Ахмедова, где обнаружили и изъяли автомат Калашникова и обойму с 12-ю патронами.

Кроме того, было установлено, что Т.Ахмедов шантажировал жителя Джалилабада распространением в соцсетях порочащей информации и в различное время получил у него в целом 50 тыс. манатов, а также путем угроз и шантажа присвоил принадлежащий потерпевшему автомобиль марки ВАЗ-2109.

По выявленным фактам в Джалилабадском РОП ведется расследование.

Продолжаются другие следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления причастности Т.Ахмедова к другим преступлениям.