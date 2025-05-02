Специалисты Генпрокуратуры проверят размер ущерба в деле о хищениях в Палате аудиторов

17:16

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебное разбирательство по делу о хищении средств в Палате аудиторов Азербайджана.

Как сообщает Report, в связи с изменением состава суда было принято решение о возобновлении следствия в судебном порядке.

На процессе защита обвиняемого Вели Рагимова ходатайствовала о допросе исполнительного директора Палаты Сабухи Гюльмамедова в качестве свидетеля, однако суд отклонил запрос. Сам обвиняемый заявил, что сумма ущерба в размере 147 тыс. манатов была необоснованно приписана ему на основании поддельного документа. Суд постановил привлечь специалистов из Генеральной прокуратуры для установления точного размера ущерба.

Также стало известно, что часть ущерба в размере 170 тыс. манатов уже возмещена.

Согласно обвинению, начальник управления финансового обеспечения и внешних связей Палаты аудиторов Вели Рагимов, финансист управления Гёвхар Ахмедова и бухгалтер Фарида Новрузова в период с 2018 года открывали банковские карты на имена своих родственников и переводили на них средства, предназначенные для различных выплат. Общая сумма хищений оценивается в 717,311 тыс. манатов.

Все трое обвиняются по статьям 179.4 (присвоение в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса Азербайджана.

Палата аудиторов признана потерпевшей стороной.