Спецдокладчик ООН по судьям и адвокатам посетит Азербайджан

Специальный докладчик ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов Маргарет Саттерсвейт посетит Баку в рамках 67-й Генеральной Ассамблеи Международной ассоциации судей (IAJ).

Об этом Report сообщили в Союзе судей Азербайджана.

Баку примет это авторитетные мероприятие 11-17 октября этого года, в нем примут участие около 300 судей из 71 страны, представители международных организаций и юристы.

Сообщается, что участие спецдокладчика ООН Саттерсвейт придаст особую значимость обсуждению роли судов в обеспечении верховенства закона на международной конференции, посвященной отношениям между судебной властью и другими ветвями власти.

Напомним, что Международная ассоциация судей, членом которой Союз судей Азербайджана является с 2009 года, предпринимает важные шаги в направлении защиты прав человека и независимости судебной власти. В рамках Генеральной Ассамблеи в Баку состоятся выборы в руководящие органы организации, а также будет избран новый президент.