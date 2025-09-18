Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Спецдокладчик ООН по судьям и адвокатам посетит Азербайджан

    Специальный докладчик ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов Маргарет Саттерсвейт посетит Баку в рамках 67-й Генеральной Ассамблеи Международной ассоциации судей (IAJ).

    Об этом Report сообщили в Союзе судей Азербайджана.

    Баку примет это авторитетные мероприятие 11-17 октября этого года, в нем примут участие около 300 судей из 71 страны, представители международных организаций и юристы.

    Сообщается, что участие спецдокладчика ООН Саттерсвейт придаст особую значимость обсуждению роли судов в обеспечении верховенства закона на международной конференции, посвященной отношениям между судебной властью и другими ветвями власти.

    Напомним, что Международная ассоциация судей, членом которой Союз судей Азербайджана является с 2009 года, предпринимает важные шаги в направлении защиты прав человека и независимости судебной власти. В рамках Генеральной Ассамблеи в Баку состоятся выборы в руководящие органы организации, а также будет избран новый президент.

    BMT-nin hakimlər və vəkillər üzrə xüsusi nümayəndəsi Azərbaycana gələcək

