Спасатели МЧС вызволили водителя из грузовика после тяжелого ДТП в Гобустане

Спасатели МЧС вызволили водителя из грузовика после тяжелого ДТП в Гобустане

Спасатели МЧС вызволили мужчину из деформированного грузовика после серьезного ДТП в Гобустанском районе.

Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, авария произошла в результате столкновения грузового автомобиля марки Foton и легкового Chevrolet.

В результате удара грузовик Foton перевернулся и вылетел на обочину дороги. Водитель легковушки, 36-летний Абдулкеримов Зиреддин Азер оглу, оказался зажатым в деформированном транспортном средстве. Прибывшие на место происшествия пожарные-спасатели, используя специальное оборудование, извлекли пострадавшего из автомобиля.

После успешного завершения спасательной операции Абдулкеримов был передан бригаде скорой медицинской помощи. По факту ДТП соответствующими органами проводится расследование.