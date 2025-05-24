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Спасатели МЧС вызволили водителя из грузовика после тяжелого ДТП в Гобустане

Спасатели МЧС вызволили водителя из грузовика после тяжелого ДТП в Гобустане Спасатели МЧС вызволили водителя из грузовика после тяжелого ДТП в Гобустане
Происшествия
24 мая 2025 г. 09:24
Спасатели МЧС вызволили водителя из грузовика после тяжелого ДТП в Гобустане

Спасатели МЧС вызволили мужчину из деформированного грузовика после серьезного ДТП в Гобустанском районе.

Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, авария произошла в результате столкновения грузового автомобиля марки Foton и легкового Chevrolet.

В результате удара грузовик Foton перевернулся и вылетел на обочину дороги. Водитель легковушки, 36-летний Абдулкеримов Зиреддин Азер оглу, оказался зажатым в деформированном транспортном средстве. Прибывшие на место происшествия пожарные-спасатели, используя специальное оборудование, извлекли пострадавшего из автомобиля.

После успешного завершения спасательной операции Абдулкеримов был передан бригаде скорой медицинской помощи. По факту ДТП соответствующими органами проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Qobustanda iki maşın toqquşub, xəsarət alan var

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