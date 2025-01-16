Спасатели МЧС провели учения по спасению пострадавших из искореженного автомобиля

Спасатели МЧС провели учения по спасению пострадавших из искореженного автомобиля

Спасатели МЧС Азербайджана провели практические ночные учения по спасению пострадавших при транспортных авариях.

Как сообщили Report в МЧС, целью учений было повышение знаний и навыков спасателей в организации и проведению спасательных работ, в том числе в эвакуации пострадавших из деформированного в результате ДТП автомобиля, а также совершенствование навыков эффективного управления командиров спасательных групп во время происшествий.

В ходе тренировки спасатели отработали сценарий условного ДТП. Из искореженного автомобиля были эвакуированы условные пострадавшие, зажатые в салоне, которым была оказана неотложная первая помощь.

После успешно проведенных учений были обсуждены полученные результаты и даны соответствующие поручения по дальнейшему совершенствованию навыков спасателей.