Спасатели МЧС провели учения по спасению пострадавших из искореженного автомобиля

Спасатели МЧС Азербайджана провели практические ночные учения по спасению пострадавших при транспортных авариях.
Как сообщили Report в МЧС, целью учений было повышение знаний и навыков спасателей в организации и проведению спасательных работ, в том числе в эвакуации пострадавших из деформированного в результате ДТП автомобиля, а также совершенствование навыков эффективного управления командиров спасательных групп во время происшествий.
В ходе тренировки спасатели отработали сценарий условного ДТП. Из искореженного автомобиля были эвакуированы условные пострадавшие, зажатые в салоне, которым была оказана неотложная первая помощь.
После успешно проведенных учений были обсуждены полученные результаты и даны соответствующие поручения по дальнейшему совершенствованию навыков спасателей.