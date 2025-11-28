Спасатели Азербайджана отработали навыки эвакуации при ДТП

Северный региональный центр Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана провел ночные учения на тему "Спасение пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях".

Как сообщили Report в пресс-службе МЧС, основная цель учений заключалась в повышении знаний и навыков спасателей по организации и проведению спасательных работ, включая извлечение пострадавших из деформированных автомобилей при ДТП, а также совершенствование навыков эффективного управления командиров спасательных групп в условиях чрезвычайных ситуаций.

В ходе учений спасатели оперативно прибыв к месту условной аварии спасли "пострадавших из деформированного автомобиля" с использованием спецсредств и "оказали им неотложную первую помощь".

По завершении учений был проведен анализ действий спасательных групп и даны соответствующие поручения.