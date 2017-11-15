Создан Оргкомитет в связи с проведением в следующем году в Баку чемпионата мира по велосипедному спорту

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Организационного комитета в связи с проведением в городе Баку в 2018 году чемпионата мира по велосипедному спорту "BMX Racing".

Как сообщает Report, председателем Оргкомитета в составе 19-ти человек назначен первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов.

В распоряжении отмечается, что решение Международного союза велосипедистов (UCI) о проведении в городе Баку 5-9 июня 2018 года чемпионата мира по велосипедному спорту "BMX Racing" является еще одной победой спортивной политики Азербайджанской Республики и очередной высокой оценкой международными федерациями всей проводимой в нашей стране работы, в том числе достижений в области спорта и физической культуры.

Благодаря растущему в последние годы потенциалу нашей республики проведение мероприятий международного уровня, в частности первых Европейских игр и Всемирной шахматной олимпиады, чемпионата Европы по волейболу среди женщин, международного велосипедного соревнования Tour d`Azerbaidjan, а также чемпионатов мира и Европы, кубков мира и соревнований Гран-при по многим видам спорта приобрело традиционный характер, что вселяет уверенность в том, что этот чемпионат мира также будет проведен на высоком уровне. Проведение в городе Баку чемпионата мира по велосипедному спорту "BMX Racing" создаст условия для дальнейшего укрепления места Азербайджана на мировой спортивной арене.

Организационному комитету поручено подготовить и осуществить План мероприятий по проведению в городе Баку 5-9 июня 2018 года чемпионата мира по велосипедному спорту "BMX Racing".

Кабмину Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.