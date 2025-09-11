Совместная операция Минюста и МВД: В заброшенном здании обнаружены гранаты

Оперативный аппарат Пенитенциарной службы Министерства юстиции совместно с сотрудниками МВД провел успешную спецоперацию.

Как сообщает Report, информация об этом содержится в совместном заявлении министерств.

Согласно сообщению, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в поселке Верхний Нюведи Лянкяранского района был обнаружен тайник в заброшенном здании. Арестованный ранее подозреваемый спрятал там 8 ручных гранат типа "Ф-1" и 8 детонаторов к ним.

По факту ведется расследование.