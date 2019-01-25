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    Прокурор потребовал наказания для мошенника, где свидетелем по делу проходит режиссер Ариф Газыев

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемого в совершении мошенничества Азиза Абдулазиза.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рахиба Салманова объявили о завершении судебного следствия. 

    В своем выступлении прокурор потребовал для Азиза Абдулазиза 7,5 лет тюремного заключения. 

    Очередное заседание суда назначено на 28 января. 

    Отметим, что согласно обвинительному акту, А.Абдулазиз с целью присвоения обманным путем чужого имущества обещал своему знакомому, руководителю занимающейся строительными работами фирмы ALFA LTD Ихтияру Гасанову, что заполучит для него тендер на строительство школы. 

    В 2011 году он взял у И.Гасанова 50 000 манатов. Позже он вернул 25 000 манатов из этой суммы, а остальную часть присвоил мошенническим путем. 

    Кроме того, А.Абдулазиз получил мошенническим путем у И.Гасанова 300 тыс. манатов и вновь обманул потерпевшего.

    Он не признал себя виновным по обвинению.

    Напомним, что в качестве свидетеля по уголовному делу проходит азербайджанский телережиссер, сценарист Ариф Газыев.

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