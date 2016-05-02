 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На киоск ОАО Azərmətbuatyayım совершено нападение

    Подозреваемый задержан

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В Сумгайыте, к принадлежащему ОАО Azərmətbuatyayım киоску, где работает местный житель Насиб Меликли, подошел неизвестный, который, пригрозив продавцу, отнял у него 850 манатов.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространил официальный сайт МВД Азербайджана.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 1-го отделения полиции Сумгайытского РУП, был задержан подозреваемый в совершении преступления ранее судимый Ариз Алиев.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi